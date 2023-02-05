Фото: Константин и Влада Либеровы

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки сил РФ вблизи девяти населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 февраля.

— Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными русскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено до 600 человек указанной категории, говорится в сообщении.

За сутки российские военные произвели 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, ночью 5 февраля российские оккупанты трижды обстреливали из артиллерии населенный пункт Очаковской общины.