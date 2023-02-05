В Херсонской области удалось возобновить электроснабжение в селе Любимовка, которое в течение 11 месяцев оставалось без света.

Об этом сообщили в Нововоронцовской поселковой военной администрации.

- 11 месяцев без света... 8 месяцев жизни в подвалах, 8 месяцев существования на линии фронта. Какой это круг ада? Восьмое? Девятое? То, что пережили жители Любимовки, не передать словами, говорится в сообщении.

Как отмечается, возобновить электроснабжение удалось лишь в начале февраля «благодаря неустанной работе подразделений ГСЧС, саперов и работников Херсоноблэнерго».

В областной военной администрации уточнили, что в селе энергетики уже подключили 402 точки учета.

4 февраля ОВА сообщала, что для восстановления света в Херсонской области работает 33 бригады, в составе которых 148 рабочих и 56 единиц техники. В последние дни энергетики работали на линиях, питающих Высокополье, Берислав, Каменное, Архангельское, Правдино, Барвинок, Зеленый Гай, Камышаны, Любимовку и Херсон.

Недавно также сообщалось о возобновлении электроснабжения в населенных пунктах Новая Каменка, Томарино, Новониколаевка, Твердомедово, Дорожное и т.д.

— Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области продолжаются ежедневно!, – резюмировали в ОВА.

Ранее энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.