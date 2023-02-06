В Украине врач-хирург провел успешную операцию, в рамках которой удалил из тела раненого военнослужащего боевую часть гранаты типа ВОГ.

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Там отмечают, что врач-хирург, осматривая раненого, обнаружил в его теле боевую часть снаряда, которая прожгла большой массив кожи. Хирург решил немедленно провести операцию.

— Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам. В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления, – отметили там.

В командовании Медицинских сил добавили, что имя каждого героя медицинского фронта будет раскрыто после победы.

Напомним, что ранее украинские военные врачи удалили из тела неразорвавшегося военнослужащего гранату ВОГ.