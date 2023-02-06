По состоянию на утро 6 февраля Россия в войне против Украины уже потеряла около 132 160 военных, 3 231 танк и 6 415 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может испытать новое наступление в феврале 2023 года, однако Силы обороны готовы к такому варианту развития событий.
По состоянию на утро 6 февраля Россия в войне против Украины уже потеряла около 132 160 военных, 3 231 танк и 6 415 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может испытать новое наступление в феврале 2023 года, однако Силы обороны готовы к такому варианту развития событий.