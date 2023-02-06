По состоянию на утро 6 февраля Россия в войне против Украины уже потеряла около 132 160 военных, 3 231 танк и 6 415 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 132 160 (+870) человек ликвидировано,

танков - 3 231 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 6 415 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2 231 (+5) ед,

РСЗО - 461 (+1) ед,

средств ПВО - 227 (+0) ед,

самолетов - 294 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 958 (+0) ед,

крылатых ракет - 796 (+0) ед,

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 104 (+13) ед,

специальной техники - 203 (+0) ед.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может испытать новое наступление в феврале 2023 года, однако Силы обороны готовы к такому варианту развития событий.