Украинские инструкторы в Литве в течение двух последних недель проходили обучение работе с зенитными установками L-70. По возвращении в Украину они научат еще больше операторов.

Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

— Последняя военная поддержка Литвы для Украины – это несколько десятков зенитных установок Л-70 с боеприпасами. В последние две недели украинские инструкторы в Литве принимали участие в обучении эксплуатации этих пушек, — отметил он.

Напомним, что Литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.