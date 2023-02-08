В YouTube опубликовали ролик, на котором показаны последствия российских обстрелов Николаева.

Видео появилось на канале macarenamax.

На кадрах видно здание Николаевской ОВА, в которое попали 29 марта 2022 года, а также гостиница «Николаев», которую россияне обстреляли 14 июля прошлого года.

Также в ролике показаны разрушенные и поврежденные дома. Среди них и пятиэтажка, в которую 13 октября 2022 года попала вражеская ракета. На видео видны и рабочие ГСЧС, которые спасают людей из-под завалов.

— Николаев после 24 февраля постоянно обстреливался российскими войсками. Он не сдался, он выстоял, но какой ценой, — так подписал автор свой ролик.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный российскими войсками жилищному фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.

Также сообщалось, что общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.

Напомним, что министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.

Также глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА не подлежит восстановлению.