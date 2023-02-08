Без света, воды, в полуразрушенных домиках и летних кухоньках зимуют вернувшиеся в свою деревню в Николаевской области жители Любимовки. Во время активной фазы наступления деревня была на линии фронта и оккупанты просто сравнивали ее с землей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Любомировку первые жители вернулись уже под зиму, а за ними потянулись другие. Сейчас на дорогах и в самом селе стоят сожженные броненосцы, БМП, автомобили. Сотни килограммов снарядов и ракет, мин и гранат теперь повсюду под ногами.

Местный житель Андрей Годима рассказывает, что вместе с семьей уехал из села в августе, когда все горело. Бои шли по окраинам. Вернулся осенью, когда освободили Николаевщину.

– Одни руины. Есть дома, где даже нет крыши, есть сохранившиеся, но окон нет. Что могли закріть, забили. Живем, а где будем жить? Здесь наша земля, – рассказывает мужчина.

До февральского вторжения в селе проживало около 700 человек, сейчас около сотни. Село разрушено дотла, где-то стоят дома в которых еще хоть стены стоят, но без крыши. Люди сами пытаются как-то их ремонтировать, используют все, что могут – от пленки до уцелевшего шифера. Вернувшиеся люди ютятся в летних кухоньках или верандах, зимуют без благ, без связи, но дома.

— Света нет уже почти год, с 6 марта. Воды нет, потому что нет света. Торговые точки не работают, благодаря волонтерам получаем воду и продукты, благодаря ОТГ получаем дрова, выживаем как можем, – рассказывает староста села Наталья Чепик.

Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов по состоянию на январь 2023 года в селе Котлярово Николаевской области разрушены или уничтожены 70% зданий.

Также сообщалось, что поселок Первомайское на Николаевщине находится в 25 километрах от Снигиревки, который с марта по ноябрь был оккупирован российскими войсками. Все это время населенный пункт находился на линии огня и страдал постоянными обстрелами армии РФ.