Через два месяца «Укрпочта» почти полностью возобновила работу в деоккупированных селах и городах Николаевской области: из-за оккупации почтовый оператор не мог предоставлять услуги в 102 населенных пунктах, в 76 из которых на начало февраля почта вернулась.

Об этом сообщает пресс- служба АО «Укрпочта».

Сейчас в Николаевской области работают 116 стационарных и 67 передвижных отделений почтовой связи. В конце января возобновило работу стационарное отделение в селе Белозерка, входящее в состав Первомайской ОТГ, и селе Котлярово, Шевченковская ОТГ. Эти почтовые отделения обслуживают 3929 местных жителей - выплачивают пенсии, социальные пособия, в частности от Красного Креста, доставляют и принимают посылки. Также в отделениях можно оформить подписку и купить товары первой необходимости.

В феврале Укрпочта планирует возобновить работу стационарных отделений в селах Первомайское и Шевченково, а также запустить дополнительные передвижные отделения почтовой связи. Таким образом, в феврале полностью завершится возобновление работы Укрпочты Николаевской области.

Напомним, в Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение в 72 из 85 деоккупированных городов и сел, что составляет почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.