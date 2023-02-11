До конца февраля 2023 года общественные активисты и волонтеры Николаева могут посетить бесплатные курсы Программы по восстановительным практикам в рамках проекта Программы развития ООН при финансовой поддержке Правительства Дании.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

В программе февраля тренинги по медицинской помощи, тренинги по правилам поведения во время чрезвычайных ситуаций, коллективные терапевтические сессии по гончарству, арттерапевтические практики, сессии групповой работы с психологом, индивидуальные сессии с психологом, а также лекции по проектному менеджменту, конфликтологии и фандрайзингу.

— Волонтеры в Николаеве работают без перерыва с начала полномасштабного вторжения. Помогают другим в условиях чрезвычайных напряжений и стресса, и это приближает нас к победе. Однако из-за часто беспощадного отношения к себе волонтеры рискуют эмоционально выгореть. Поэтому присоединяйтесь! Вместе дадим отпор эмоциональному выгоранию!, - отметила руководительница проекта Анна Ганжул.

Участие в активностях бесплатно при условии предварительной регистрации по этой ссылке.

Воспользоваться предложением могут все общественные активисты, представители благотворительного фонда или волонтерского и гуманитарного штабов в Николаеве.

Занятия проводятся оффлайн. О месте проведения мероприятия организаторы сообщают зарегистрированным участникам.

Ссылка на событие Facebook.

Напомним, 4 и 5 февраля в Медиабаге Николаева прошло обучение для журналистов по оказанию первой медицинской помощи.