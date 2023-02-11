Николаевский зоопарк начинает интересный проект для посетителей – интерактивные лекции «Зоопарк на ладошке».

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Во время мини-лекций гости заведения не только узнают интересные факты о живущих в террариуме животных, но и смогут их погладить и даже покормить.

Сотрудники зоопарка охотно ответят на любые вопросы о его жителях.

Первая лекция состоится в воскресенье, 12 февраля, в 13.00. На мероприятии вы узнаете, вылезают ли черепахи из панциря.

Место проведения – зимнее помещение отдела приматов.

Напомним, в рамках серии подкастов «Решительная Николаевщина» вышел выпуск, посвященный Николаевскому зоопарку.