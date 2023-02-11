Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии.

Об этом 11 февраля в эфире телемарафона на Общественном сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— Они (энергоблоки, — прим.) очень существенно снизят дефицит в самой энергосистеме с точки зрения генерации. Это очень важное решение, важное событие сегодня. Я уверен, что сокращение дефицита ощутят, прежде всего, наши граждане, — подчеркнул чиновник.

По его словам, дефицит генерации, наряду с проблемами передачи электроэнергии, являются основными двумя причинами с точки зрения ограничения подачи электричества для потребления.

— Действительно, вчера была очередная массированная атака, нанесшая удары как по генерации, так и по возможности передачи. На сегодняшний день, за счет запуска соответствующих блоков, мы существенно уменьшаем дефицит в системе. Соответственно, это повлияет на продолжительность отключений, – объяснил он.

Министр отметил, что 10 февраля прошло ровно 4 месяца после начала ежедневных атак по энергосистеме Украины.

— Ушел уже 5-й месяц. Вчерашняя атака была одной из самых массированных. Суммарно более ста ракет, если считать С-300, которые они тоже использовали, плюс две массированные атаки дронами в ночь с четверга на пятницу. Были попадания в объекты гидро- и тепловой генерации, – рассказал он.

Кроме того, зафиксированы попадания и в объекты передачи электроэнергии.

— Это варварство, происходящее в постоянном режиме от рашистов. И, безусловно, это влияет на возможность генерировать и передавать электроэнергию. Но наш ответ на это варварство сегодняшнее событие. Мы увеличиваем объемы генерации в системе, – подчеркнул Герман Галущенко.

По словам чиновника, министерство работает над возможностью наращивать мощность производства электроэнергии.

- Есть несколько треков. Первое — это ремонт того, что повреждено. Далее смотрим на возможность использовать оборудование, которое было законсервировано. Следующее, безусловно, децентрализация энергосистемы. Это целый ряд уже активно реализуемых разноплановых решений, — пояснил он.

В частности, Минэнерго планирует диверсифицировать возможность производить электроэнергию на газотурбинном оборудовании.

– Этот процесс уже происходит. Важная вещь – импорт электроэнергии, возможность его увеличить до максимальных объемов, – отметил он.

Министр отметил, что надеется на техническое увеличение импорта электроэнергии из ЕС в Украину до 2 гигаватт.

Ранее сообщалось, что во время последних ракетных и дроновых атак враг в очередной раз повредил энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.

Напомним, за прошедшие сутки РФ выпустила по Украине более 100 ракет и почти 30 дронов.