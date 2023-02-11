Во время последних ракетных и дроновых атак враг в очередной раз повредил энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Больше суток враг непрерывно атакует энергетические объекты Украины. Сегодня ночью произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадание по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей.

«Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений», — отметили в компании.

Ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая. В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения.

Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве. В Одесской области специалистам «Укрэнерго» вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы по возвращению региона энергопитания.

Напомним, за прошедшие сутки РФ выпустила по Украине более 100 ракет и почти 30 дронов.

Силы ПВО сбили над Николаевщиной две крылатые ракеты и пять дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.