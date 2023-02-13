В Николаеве жители одной из типичных пятиэтажек в Ингульском районе принялись реализовывать проект утепления дома. Специалистам, чтобы завершить все работы, пришлось работать даже под обстрелами. Жителей российские ракеты не остановили.

Об этом идет речь в сюжете ICTV.

Еще до начала полномасштабной войны ОСМД получило большой грант от Фонда энергоэффективности. Сначала в доме оборудовали тепловой узел, позволяющий регулировать тепло во всем здании. После этого начали утеплять фасад, специалистам пришлось проводить работы прямо под обстрелами.

Дальше заменили батареи и окна. Общая стоимость проекта около 8 миллионов гривен, 70% суммы выделил Фонд энергоэффективности, остальное выплачивают жители, взявшие кредит на семь лет.

— Мы не могли позволить себе остановиться, потому что нужно было все доводить до логического конца, — отмечает глава ОСМД Людмила Мельник.

Специалисты по энергоэффективности отмечает, что такие проекты важны даже во время войны.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после обстрелов оккупантов серьезных повреждений получили восемь жилых домов, поэтому некоторые подъезды из них не подлежат восстановлению и нуждаются в разборе.