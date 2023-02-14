На следующей неделе в детском пространстве, открытом на базе городка «Сказка» в Николаеве, планируется запуск кружков по английскому языку, классу по гончарству и детскому кинотеатру.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Как отметили в Агентстве развития Николаева, администраторы уже получили более 1080 заявок на участие в тематических мероприятиях с тренерами и экспертами. Пока их прорабатывают.
Детей с родителями каждый день ждут в игровой комнате, которую при поддержке «СОС Детские Городки Украина» наполнили современными интерактивными и развивающими игрушками.
Посещение всех видов активностей бесплатно.
Обязательным является условие присутствия законного представителя ребенка со сменной обувью
Адрес Детского пространства: Николаев, ул. Декабристов, 38 (на территории Детского городка «Сказка»).
Работает ежедневно с 9:00 до 15:00.
Регистрация детей для записи и последующего участия в мероприятиях и активностях Центра по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на базе детского городка «Сказка» открылся Центр поддержки и укрепления семьи в рамках проекта SOSДЕТИ. В этом пространстве дети вместе со своими родителями смогут в комфорте и безопасности развлекаться, развиваться и восстанавливаться с помощью команды специалистов.
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На следующей неделе в детском пространстве, открытом на базе городка «Сказка» в Николаеве, планируется запуск кружков по английскому языку, классу по гончарству и детскому кинотеатру.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Как отметили в Агентстве развития Николаева, администраторы уже получили более 1080 заявок на участие в тематических мероприятиях с тренерами и экспертами. Пока их прорабатывают.
Детей с родителями каждый день ждут в игровой комнате, которую при поддержке «СОС Детские Городки Украина» наполнили современными интерактивными и развивающими игрушками.
Посещение всех видов активностей бесплатно.
Обязательным является условие присутствия законного представителя ребенка со сменной обувью
Адрес Детского пространства: Николаев, ул. Декабристов, 38 (на территории Детского городка «Сказка»).
Работает ежедневно с 9:00 до 15:00.
Регистрация детей для записи и последующего участия в мероприятиях и активностях Центра по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на базе детского городка «Сказка» открылся Центр поддержки и укрепления семьи в рамках проекта SOSДЕТИ. В этом пространстве дети вместе со своими родителями смогут в комфорте и безопасности развлекаться, развиваться и восстанавливаться с помощью команды специалистов.