АО «Николаевоблэнерго», АО «Житомироблэнерго» и ЧАО «Ровнооблэнерго» стали операторами системы распределения электроэнергий, на которые поступило меньше жалоб на неравномерные отключения с начала 2023 года.

Об этом сообщают аналитики Агентства «Маркет.Инфо» со ссылкой на информацию «Госэнергонадзора».

По состоянию на 10 февраля, на АО «Житомироблэнерго» поступило 2 жалобы, «Ровнооблэнерго» - 13 жалоб, «Николаевоблэнерго» - 17 жалоб.

С начала 2023 года, за январь и 10 дней февраля, Украина подверглась 3 мощным ракетным обстрелам со стороны российских агрессоров — 14 января, 26 января и 10 февраля. Почти во всех случаях частью целей были объекты критической инфраструктуры, в т. ч. энергетической.

По данным «Госэнергонадзора» инспекция по энергетическому надзору в январе прошлого года рассмотрела 429 обращений потребителей (заказчиков) электрической энергии, а в январе 2023 года — 5 987 обращений, что почти в 14 раз больше по сравнению с предыдущим годом. За тематикой наибольшее количество обращений потребителей (заказчиков) электрической энергии поступило по вопросам соблюдения ОСР порядка применения мер по ограничению и/или прекращению поставки электрической энергии потребителям, а именно 4 634 обращения, что составляет 77% от всех обращений за январь.

Александр Голиздра, аналитик «Маркет.Инфо» напоминает, что существуют определенные объективные причины неравномерного количества жалоб - большее количество попаданий вражеских ракет и большее количество поражений энергообъектов в определенных регионах Украины, особенности схем заживления регионов, количество населения и т.д.

«По причинам небольшого количества жалоб жителей Николаевщины, Александр Голиздра видит 2 причины. Во-первых, четкая, спланированная и хорошо организованная работа по восстановлению поврежденных электросетей — по состоянию на начало февраля свет был восстановлен в 76 населенных пунктов на деоккупированных территориях, что составляет почти 90% от 85 полностью обесточенных городов и сел Николаевщины. Во-вторых, это проактивные коммуникации предприятия с потребителями», — говорится в материале.

Напомним, водитель бригады «Николаевоблэнерго», автомобиль которой вечером 9 февраля взорвался на мини в Снегиревском районе во время возобновления электроснабжения, погиб в больнице.

Как сообщалось, взрыв прогремел, когда бригадный автомобиль уже покидал место работ. Водителя автомобиля с места происшествия забрала скорая. Остальные отделались контузией и незначительными травмами.