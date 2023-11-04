Ввечері суботи, 4 листопада, Повітряні сили повідомили про збиття трьох «Іскандер-К».

Про це написало Командування повітряних сил ЗСУ.

«Ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети «Іскандер-К», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України за минулу добу, 3 листопада, знищили ще 830 окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 304 100 солдатів. Також, за добу окупанти втратили в Україні 161 одиницю техніки.