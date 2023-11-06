Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що для повноцінного відновлення Маріуполя необхідно 20 років.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

— Якщо говорити про план «Mariupol Reborn», то він складається з двох частин. «План швидких дій» передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни — це 20 років. Зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі строки та вартість, — зазначив Вадим Бойченко.

Міський голова Маріуполя зауважив, що до повного відновлення входить не лише ліквідація наслідків окупації та відновлення, а й будівництво нового міста з новою моделлю економіки.

За словами Вадима Бойченка, нині дедалі більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації.

Нагадаємо, у Маріуполі знайдено послання дітей на стінах зруйнованих будинків.