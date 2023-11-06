В окупованому Криму організували навчання військовій справі для дітей, у тому числі з тих регіонів, що окуповані після початку повномасштабного вторгнення.

Про це написали Крим.Реалії, Весті Крим та сайт Юнармії.

У сюжеті телеканалу «Росія-1» розповіли про «Школу юних командирів», організовану рухом «Юнармія» у Криму. Як повідомили у «Крим.Реалії», дітей вчать проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати.

У сюжеті телеканалу «Весті» стверджували, що йдеться про підлітків віком 14-15 років. Загалом у «навчаннях» взяли участь близько 230 дітей, з яких 70 — з окупованих після повномасштабного вторгнення регіонів України.

Як відомо, рух «Юнармія» перебуває під санкціями США, України та кількох інших країн. Участь в організації добровільна, утім як зазначають правозахисники «Крим SOS», дітей та адміністрації шкіл зобовʼязують приєднуватися різними способами. На сайті організації вказано, що наразі її членами є понад 1 мільйон дітей, 30 тисяч з яких — із Криму.

Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в Криму.

Нагадаємо, що в окупованій Євпаторії в Криму російська влада відкрила навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання дітей на базі дитячого оздоровчого табору «Гагарін».

Також повідомлялось, що кримські гауляйтери вирішили навчити школярів азів військової підготовки. Для цього з 1 вересня у школах почався спецкурс, який пройдуть усі учні, починаючи з 5 класу.