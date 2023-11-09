На Миколаївщині розпочали подавати тепло у 246 соціальних об’єктів в періодичному режимі. Також опалювальний сезон розпочався ще 16 жовтня у Южноукраїнську.

Про це 8 листопада під час брифінгу повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков.

Він зазначив, що область заходить в опалювальний сезон при незмінних, довоєнних тарифах для населення.

За його словами, теплопостачальні підприємства та об'єкти споживання теплової енергії по Миколаєву й області підготовлені та готові до старту опалювального сезону.

— Як тільки середньодобова температура буде триматися протягом трьох днів на позначці нижче +8°C, почнемо подавати тепло. Окремі об'єкти соціальної сфери, а це 246 по області включені в роботу в періодичному режимі. В Южноукраїнську опалювальний сезон розпочався з 16 жовтня, отримуючи теплову енергію від ВП «Південноукраїнська АЕС, — зазначив Євген Гладков.

Він подякував міжнародним партнерам та благодійним організаціям, які допомогли створити резерв обладнання, зокрема, генераторів для соціальних об’єктів і об’єктів критичної інфраструктури. Також вони надали труби та запірну арматуру для ремонту тепломереж.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.

Також раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» розпочинатиме опалювальний сезон з боргами. Підприємство винне НАК Нафтогаз 450 мільйонів гривень. Разом з тим КП досі не отримало 455 мільйонів гривень компенсації з держбюджету за різницю між економічно обґрунтованим і діючим тарифом на опалення.