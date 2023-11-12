У Миколаєві мати вигнала на вулицю вночі 12-річну доньку за непослух. Дівчинка була одягнута в піжаму та хатні капці.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради з посиланням на службу у справах дітей.
«Дитина не виконала те, що просила її мати, слово за слово, сварка, нецензурна лайка, мати вигнала дитину з дому... В піжамі і в капцях... Добре, що дитина пішла до сусідів, які її прийняли і повідомили нам», — йдеться у повідомленні.
За даними дітей, сусіди нагодували дівчинку, заспокоїли та порадили повернутися додому. однак мати довгий час не відкривала своїй донці, після чого знову прогнала зі словами: «Йди туди, звідки прийшла».
«Співробітники Служби повідомили про випадок поліцію. Правоохоронці притягнуть матір до адміністративної відповідальності. Про цю дитину подбають фахівці», — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, що після початку війни Росії проти України в Миколаївській області виріс рівень домашнього насильства над дітьми.
Зазначимо, що у Миколаєві поновив роботу центр для дітей, які постраждали від насильства.
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У Миколаєві мати вигнала на вулицю вночі 12-річну доньку за непослух. Дівчинка була одягнута в піжаму та хатні капці.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради з посиланням на службу у справах дітей.
«Дитина не виконала те, що просила її мати, слово за слово, сварка, нецензурна лайка, мати вигнала дитину з дому... В піжамі і в капцях... Добре, що дитина пішла до сусідів, які її прийняли і повідомили нам», — йдеться у повідомленні.
За даними дітей, сусіди нагодували дівчинку, заспокоїли та порадили повернутися додому. однак мати довгий час не відкривала своїй донці, після чого знову прогнала зі словами: «Йди туди, звідки прийшла».
«Співробітники Служби повідомили про випадок поліцію. Правоохоронці притягнуть матір до адміністративної відповідальності. Про цю дитину подбають фахівці», — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, що після початку війни Росії проти України в Миколаївській області виріс рівень домашнього насильства над дітьми.
Зазначимо, що у Миколаєві поновив роботу центр для дітей, які постраждали від насильства.