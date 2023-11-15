Україна повернула з тимчасово окупованих територій чотирьох українських дітей з сім’ями.

Про це заявив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сімʼя була змушена віддати дітей у російську школу.

«У школі «новеньких» українських дітей зобовʼязали загорнутися у прапор РФ й ходити в ньому до кінця уроків. Коли ж деякі діти втомилися й попросили його зняти, вчителька погодилася. Однак вже за мить озброєний російський військовий сварив дітей за «нелюбов до Росії», — сказав Микола Кулеба.

За словами Кулеби, діти встигли проходити в російську школу 4 дні, потім їх змогли вивезти. Наразі родини перетнули кордон України на них чекає психологічне відновлення.

Загалом команда Save Ukraine повернула з Росії й тимчасово окупованих територій вже 204 дитини.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути ще двох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Вони приїхали разом із бабусею.