У середу, 15 листопада, у сквері на Берестейському проспекті в Києві знесли пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив нардеп, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

«Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури й чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!», — написав він.