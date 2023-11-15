У середу, 15 листопада, у сквері на Берестейському проспекті в Києві знесли пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.
Про це повідомив нардеп, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
«Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури й чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!», — написав він.
Нагадаємо, топонімічна комісія Одеси рекомендувала залишити монументи російським діячам — письменнику Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову.
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У середу, 15 листопада, у сквері на Берестейському проспекті в Києві знесли пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.
Про це повідомив нардеп, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
«Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури й чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!», — написав він.
Нагадаємо, топонімічна комісія Одеси рекомендувала залишити монументи російським діячам — письменнику Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову.