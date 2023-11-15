Мешканець Кривого Озера, що на Миколаївщині, постане перед судом за підтримку дій РФ та розповсюдження матеріалів, в яких закликав до зміни меж державного кордону.

Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного мешканця селища Криве Озеро Первомайського району.

За даними слідства, чоловік на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів, а також матеріали із закликами до зміни меж території України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялось, що чоловіку було повідомлено про підозру ще наприкінці жовтня.