Мешканець Кривого Озера, що на Миколаївщині, постане перед судом за підтримку дій РФ та розповсюдження матеріалів, в яких закликав до зміни меж державного кордону.
Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного мешканця селища Криве Озеро Первомайського району.
За даними слідства, чоловік на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів, а також матеріали із закликами до зміни меж території України.
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Раніше повідомлялось, що чоловіку було повідомлено про підозру ще наприкінці жовтня.
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Мешканець Кривого Озера, що на Миколаївщині, постане перед судом за підтримку дій РФ та розповсюдження матеріалів, в яких закликав до зміни меж державного кордону.
Миколаївською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного мешканця селища Криве Озеро Первомайського району.
За даними слідства, чоловік на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів, а також матеріали із закликами до зміни меж території України.
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Раніше повідомлялось, що чоловіку було повідомлено про підозру ще наприкінці жовтня.