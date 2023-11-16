На території Миколаївської області піротехніки ДСНС продовжують процес розмінування деокупованих земель. Наразі робота триває на найскладніших ділянках, де велись бойові дії.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Віталій Кім зазначив, що не дивлячись на активну роботу фахівців, трагічні випадки трапляються в зонах, які попередньо вже були заявлені в якості розмінованих.

— Темпи ми не знижували Ми пройшли найнебезпечніші ділянки для людей. Наразі триває розмінування складніших ділянок, де були військові дії та сільськогосподарські землі. На жаль, трагічні випадки трапляються там, де було розмінування, коли міну виштовхує земля або ділянка не була оглянута і люди йдуть туди на свій ризик. Тобто такі випадки зараз бувають не там, де всі розуміють, що не можна ходити, а там, де вже багато разів хтось проїхав, — розповів Віталій Кім.

Наразі до розмінування залучені 5 найбільших компаній, які допомагають не тільки надаючи техніку та спеціалістів, але й навчають цьому людей.

— Потужність таких бригад достатня, вони показують темпи вищі за заплановані. Поспішати не можна, треба ретельно все вивчати, і саме ці правила міжнародних партнерів дуже суворі. Тому вони просуваються повільно, але вирогідність того, що там щось пропустять набагато менше. У нас ці компанії, як і в усій Україні, працюють, — сказав він.

Нагадаємо, село Максимівка на Миколаївщині через рік після звільнення від російських окупантів вдалося розмінувати усього на 40%.

Детальніше про розмінування у Миколаївській області читайте у статті «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».