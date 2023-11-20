Окупанти всіма силами намагаються не допустити розширення плацдарму ЗСУ на лівобережній Херсонщині, за останній місяць вони втратили близько 3500 вбитими та пораненими.

Про це заявив заступник начальника штабу естонської дивізії Янно Мярк, написали у ERR.

Він зазначив, що російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі або перекидання туди додаткових сил. За його словами, втрати російських військ там дуже великі.

«Втрати за цей чотиритижневий період оцінюються в близько 3500 російських військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими», — йдеться в заяві.

Янно Марк уточнив, що це вже змусило російське командування перекинути в цей район підрозділи з інших фронтів.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Одна з цілей Збройних сил України на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.