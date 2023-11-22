21 листопада в Україні відзначається День Десантно-штурмових військ. «Завжди перші» — їхній девіз, і ці мужні воїни виправдовують його на 100 відсотків. У цей день миколаївських десантників вітав міський голова Олександр Сєнкевич.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

«Хочу привітати вас з цим святом, побажати вам міцного здоров'я і життя. А також щоб ви перемогли всіх наших ворогів. Впевнений, кожен з вас уже здобув свою маленьку перемогу на фронті. А наша велика перемога складається саме з таких кроків», — зазначив він.

Мер додав, що сьогодні Збройні Сили України — беззаперечні герої для кожного українця.

Подякував міський голова десантникам і від імені всієї громади Миколаєва, вручивши 15 сертифікатів на придбання квартир.

Олександр Сєнкевич нагадав, що програма з придбання житла була прийнята таким чином, щоб всі військовослужбовці, які служать у Миколаєві і сплачують військове ПДФО до бюджету міста, отримали достойну винагороду.

Важливо зазначити, що міська рада не обирає військових, яким будуть вручені сертифікати. Їх перелік надає військова частина і погоджує його з керівником гарнізону.

Мер Миколаєва додав, що програму зробили максимально відкритою, і анонсував, що в планах міської влади продовжувати надання квартир військовим.

«Все буде залежати від фінансування, але ми хочемо, щоб ви залишалися тут, щоб ваші родини жили в місті Миколаєві. І головне — ми даємо вам можливість обрати житло, яке ви хочете придбати, адже передаємо фінансовий сертифікат, а не купуємо для вас квартири. Ви самі гідні обрати те житло, які ви хочете мати зі своїми родинами. Щастя вам і вашим родинам у вашому новому житлі», — зазначив він.

Особливо зворушливо було, коли військові виходили на сцену разом з дружинами та дітками. За тих десантників, які наразі знаходяться у відрядженні чи на лікуванні, сертифікати отримали їхні рідні.

Нагадаємо, Миколаїв став першим містом України, що започаткувало програму забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Програму розробляли спільно з військовими, щоб максимально врахувати їхні потреби.

Нагадаємо, що у Миколаєві вже реалізували 263 мільйони гривень компенсації на придбання житла для військовослужбовців.