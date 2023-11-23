Міністерство охорони здоров’я прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до школи та дитсадка. Цей огляд можна пройти у сімейного лікаря.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

«Відтепер всі базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря. Обстеження лікарем «первинки» включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху, постави та плантографії», — йдеться у повідомленні.

Сімейний лікар на основі обстежень формує узагальнений висновок про стан здоров’я та надає рекомендації щодо обстеження, лікування, щеплень, режиму харчування та фізичної активності.

«Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень», — додали в МОЗ.

Повідомляється, що за результатами огляду видаватимуть документи єдиного зразка. Медичні огляди є обов’язковими для зарахування дитини до дитячого садка або школи.

Також в Міністерстві охорони здоровʼя раніше повідомлялось, що в Україні частково або повністю відновили майже 850 медзакладів пошкоджених Росією.