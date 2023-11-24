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У Центральному районі Миколаєва планують демонтувати 30 незаконних металевих гаражів.

Відповідний проект рішення опубліковано на сайті міської ради.

Металеві гаражі розташовані по вулиці Колодязній, 14А. Зазначається, що на території обслуговуючого гаражного кооперативу «КОЛОДЯЗНИЙ» власники порушили вимоги земельного законодавства, тому територію необхідно очистити від забудови та повернути у міську власність.

Демонтаж має провести адміністрація Центрального району у двомісячний термін після ухвалення рішення виконкомом Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що минулого року 29 червня внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва сталася пожежа на території гаражного кооперативу в одному з районів міста.