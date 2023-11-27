Сили оборони у визвольній війні з Росією продовжують нищити ворога — лише за минулу добу вони ліквідували 750 ворожих солдатів, 7 танків та 3 ББМ.
Про це повідомили в генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що вчора, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.
Сили оборони у визвольній війні з Росією продовжують нищити ворога — лише за минулу добу вони ліквідували 750 ворожих солдатів, 7 танків та 3 ББМ.
Про це повідомили в генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно склали:
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що вчора, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.