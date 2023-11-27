Сили оборони у визвольній війні з Росією продовжують нищити ворога — лише за минулу добу вони ліквідували 750 ворожих солдатів, 7 танків та 3 ББМ.

Про це повідомили в генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 325 580 (+750) осіб,

танків — 5 520 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин — 10 282 (+3) одиниць,

артилерійських систем — 7 875 (+1) одиниць,

РСЗВ — 907 (+0) одиниць,

засобів ППО — 597 (+0) одиниць,

літаків — 323 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 905 (+4) одиниць,

крилатих ракет — 1 565 (+0) одиниць,

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниць,

підводних човнів — 1 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 299 (+11) одиниць,

спеціальної техніки — 1 113 (+0) одиниць.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що вчора, 26 листопада, російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.