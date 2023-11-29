Станом на ранок 29 листопада на території України через негоду знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.

Як повідомляють в «Укренерго», найскладніша ситуація наразі в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Загалом через негоду на ранок знеструмлено 368 населених пунктів в Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.

Крім того, українців протягом дня просять раціонально споживати електроенергію.

«Рівень споживання електроенергії стрімко зростає. Диспетчерський центр Укренерго прогнозує, що споживання буде триматися на максимумі протягом дня. Причини зростання споживання: погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва «зеленої» генерації, відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві 29 листопада з 10:00 дозволили проїзд по трьом трасам.