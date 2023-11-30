Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Миколаївщину зустрівся зі студентами трьох вишів.

Відео з зустрічі опублікував Офіс президента в соцмережах.

Глава держави підкреслив, що йому приємно, що попри російську війну молодь залишається в Україні та здобуває тут вищу освіту.

Під час спілкування студенти мали пожливість поставити запитання Володимиру Зеленському, зокрема, про відновлення зруйнованих навчальних закладів, отримання винищуівачів F-16 та про те, як Україна буде повертати не лише території, але й людей, які роками жили в російському інфопросторі.

За словами президента, повернення жителів окупованого Донбасу буде складніше ментально. Таку думку він пояснює тим, що регіон і місцеве населення приймали участь в бойових діях усі 10 років.

— Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим, і дуже складно повернути Донбас. Донбас повернути ментально складніше. З окупацією була контактна лінія. І були постійні бойові дії. Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас бʼється, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. Бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована. Нам головне нас зберегти, нашу цілісність. Для якоїсь території треба час. Все інше обовʼязково повернеться, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними.

Як відомо, у серпні цього року сенатор сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента України. Він сказав, що наступного року в Україні мають відбутися вибори.

При цьому, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив на потребі ухвалення «важливих рішень» у цьому питанні, «аби держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити потік демократії».

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня — 13 жовтня, абсолютна більшість українців вважають, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.