У понеділок, 2 вересня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

Як повідомили в «Укренерго», різні години буде застосовано від однієї до двох черг відключень:

00:00-16:00 – одна черга відключень;

16:00-24:00 – дві черги відключень.

В «Миколаївобленерго» опублікували графіки відключень на 2 вересня за чергами:

1 черга:

12:00 - 14:00;

18:00 - 20:00.

2 черга:

00:00 - 02:00;

06:00 - 08:00;

18:00 - 20:00.

3 черга:

02:00 - 04:00;

14:00 - 16:00;

20:00 - 22:00.

4 черга:

08:00 - 10:00;

20:00 - 22:00.

5 черга:

04:00 - 06:00;

10:00 - 12:00;

16:00 - 18:00;

22:00 - 24:00.

6 черга:

16:00 - 18:00;

22:00 - 24:00.

Графіки відключень

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з атакою почалися аварійні відключення світла. А на території Миколаївської області запрацювало близько 400 пунктів незламності.