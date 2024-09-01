Завтра графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби на Миколаївщині
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- Юлія Бойченко
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19:22, 01 вересня, 2024
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У понеділок, 2 вересня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.
Як повідомили в «Укренерго», різні години буде застосовано від однієї до двох черг відключень:
- 00:00-16:00 – одна черга відключень;
- 16:00-24:00 – дві черги відключень.
В «Миколаївобленерго» опублікували графіки відключень на 2 вересня за чергами:
1 черга:
- 12:00 - 14:00;
- 18:00 - 20:00.
2 черга:
- 00:00 - 02:00;
- 06:00 - 08:00;
- 18:00 - 20:00.
3 черга:
- 02:00 - 04:00;
- 14:00 - 16:00;
- 20:00 - 22:00.
4 черга:
- 08:00 - 10:00;
- 20:00 - 22:00.
5 черга:
- 04:00 - 06:00;
- 10:00 - 12:00;
- 16:00 - 18:00;
- 22:00 - 24:00.
6 черга:
- 16:00 - 18:00;
- 22:00 - 24:00.
Графіки відключень
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з атакою почалися аварійні відключення світла. А на території Миколаївської області запрацювало близько 400 пунктів незламності.