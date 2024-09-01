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Завтра графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби на Миколаївщині

У понеділок, 2 вересня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

Як повідомили в «Укренерго», різні години буде застосовано від однієї до двох черг відключень:

  • 00:00-16:00 – одна черга відключень;
  • 16:00-24:00 – дві черги відключень.

В «Миколаївобленерго» опублікували графіки відключень на 2 вересня за чергами:

1 черга:

  • 12:00 - 14:00;
  • 18:00 - 20:00.

2 черга:

  • 00:00 - 02:00;
  • 06:00 - 08:00;
  • 18:00 - 20:00.

3 черга:

  • 02:00 - 04:00;
  • 14:00 - 16:00;
  • 20:00 - 22:00.

4 черга:

  • 08:00 - 10:00;
  • 20:00 - 22:00.

5 черга:

  • 04:00 - 06:00;
  • 10:00 - 12:00;
  • 16:00 - 18:00;
  • 22:00 - 24:00.

6 черга:

  • 16:00 - 18:00;
  • 22:00 - 24:00.

Графіки відключень

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. 

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Від 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла у Миколаївській області. Їх можна переглянути за цим посиланням

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні. У зв'язку з атакою почалися аварійні відключення світла. А на території Миколаївської області запрацювало близько 400 пунктів незламності.

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