Оголошено перший рівень небезпеки: миколаївців попереджають про посилення вітру
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- Анна Гакман
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22:01, 05 вересня, 2024
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Миколаївців попереджають про посилення вітру. В області оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
«Найближчі 1-2 години 5 вересня по Миколаївській області та Миколаєву очікується посилення північно-східного вітру, 15-20 м/с. Збережеться до кінця доби 6 вересня. І рівень небезпечності – жовтий», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Первомайську та Вознесенську через зміну погоди знизиться рівень пожежної небезпеки. На інших територіях Миколаївської області зберігається надзвичайна небезпека.