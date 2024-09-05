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Оголошено перший рівень небезпеки: миколаївців попереджають про посилення вітру

Миколаївців попереджають про посилення вітру, фото: SenfilМиколаївців попереджають про посилення вітру, фото: Senfil

Миколаївців попереджають про посилення вітру. В області оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

«Найближчі 1-2 години 5 вересня по Миколаївській області та Миколаєву очікується посилення північно-східного вітру, 15-20 м/с. Збережеться до кінця доби 6 вересня. І рівень небезпечності – жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Первомайську та Вознесенську через зміну погоди знизиться рівень пожежної небезпеки. На інших територіях Миколаївської області зберігається надзвичайна небезпека.

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