На Миколаївщині графіки погодинних відключень світла скасували до 16:00
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- Альона Коханчук
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10:03, 06 вересня, 2024
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В «Миколаївобленерго» повідомили, що з 10:00 до 16:00 ГПВ скасовані.
Про це йдеться у публікації «Миколаївобленерго».
«Якщо не буде інших вказівок від НЕК «Укренерго», о 16:00 повернемося до погодинних відключень згідно з раніше анонсованим розкладом», - додали там.
Також зазначається, що за добу по області сталося 28 аварійних ситуацій у Миколаєві та на Очаківщині. Станом на ранок, в очікуванні на світло 9970 побутових та 180 юридичних споживачів.
Нагадаємо, що з 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла.