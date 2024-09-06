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На Миколаївщині графіки погодинних відключень світла скасували до 16:00

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

В «Миколаївобленерго» повідомили, що з 10:00 до 16:00 ГПВ скасовані.

Про це йдеться у публікації «Миколаївобленерго».

«Якщо не буде інших вказівок від НЕК «Укренерго», о 16:00 повернемося до погодинних відключень згідно з раніше анонсованим розкладом», - додали там.

Також зазначається, що за добу по області сталося 28 аварійних ситуацій у Миколаєві та на Очаківщині. Станом на ранок, в очікуванні на світло 9970 побутових та 180 юридичних споживачів.

Нагадаємо, що з 1 вересня відбувся перехід на нові погодинні графіки відключення світла.

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