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На Миколаївщині нове місце зберігання відходів від руйнувань не відповідає спеціальним вимогам

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Фото: Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Фото: «МикВісті»

На території Інгульської громади Миколаївщини створили місце тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Державна екологічна інспекція Південно-західного округу перевірили відведену ділянку відповідно до вимог Постанови Кабміну.

На території Інгульської громади біля села Лоцкине створили місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань на земельній ділянці площею 1,8 гектарів.

Вказується, що ділянка відповідає вимогам екологічної та пожежної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також необхідними санітарно-захисними зонами.

Однак, були виявлені недоліки, які не відповідають вимогам Постанови КМУ від 27.09.2022 року №1073:

  • місце тимчасового зберігання не облаштовано твердою та рівною основою (покриттям);
  • не передбачено ділянки, призначеної для тимчасового зберігання, сортування оброблення (перероблення), тимчасового зберігання вторинної сировини.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «МикВісті» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест. 

також повідомлялося, що у 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. Щоб забезпечити їх безпечне зберігання, у шести громадах області організовано спеціалізовані місця.

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