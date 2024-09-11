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У Миколаївській області продовжують функціонувати мобільні класи безпеки

Сьогодні, 11 вересня, у Братській громаді, що на Миколаївщині, для вихованців дошкільного закладу провели мобільний клас безпеки.

Як повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області, поліцейські Вознесенського райуправління поліції та рятувальники провели захід в інтерактивному класі безпеки.

«За допомогою спеціальних макетів рятувальники познайомили малечу з мінною та пожежною безпекою, а також як не стати жертвою необережного поводження із небезпечними предметами. Діти із зацікавленістю слухали правоохоронців, побачили, як виглядають вибухові пристрої та завдяки вікторині закріпили алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету», — йдеться у повідомленні.

Мобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: Національна поліціяМобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: Національна поліція
Мобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: Національна поліціяМобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: Національна поліція
Мобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: Національна поліціяМобільні класи безпеки продовжують працювати на Миколаївщині, фото: Національна поліція

Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі. 

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів«МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «МикВісті» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».

Читайте статтю «НикВести» «Людина поруч із сучасною технікою. Як водолази-сапери разом з дронами та роботами шукають міни у річках Миколаєва».

Також читайте статтю «НикВести» «Я подивився на ногу та побачив фарш». Історія миколаївського сапера, який наступив на міну та втратив стопу».

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