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В Україні зафіксували вже понад 200 підпалів авто військових

Згорівший автомобіль Volkswagen Caddy. Фото «НикВести»Згорівший автомобіль Volkswagen Caddy. Фото «МикВісті»

Національна поліція України повідомила про понад 200 випадків підпалів автомобілів військовослужбовців, з яких близько чверті були скоєні неповнолітніми.

Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти», передає Укрінформ.

Він зазначив, що ці акти є результатом вербування молоді Федеральною службою безпеки РФ.

«Акція ФСБ РФ. Вони вербують нашу молодь і, на жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності», — підкреслив Іван Вигівський.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.

Раніше повідомлялось, що Національна поліція спільно з СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів.

Також нагадаємо, правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у підпалах службових автомобілів Сил оборони на заході України. У Хмельницькій області затримали лідера банди, якого підозрюють у роботі на розвідку країни-агресора.

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