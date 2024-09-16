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У Миколаєві протягом тижня народилася 51 дитина

Малюк. Ілюстраційне фотоМалюк. Ілюстраційне фото

У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 6 по 13 вересня народилася 51 дитина.

У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 24 дівчинки та 27 хлопчиків.

«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам щасливої долі під мирним небом!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий — 92-98 дітей на 100 жінок. 

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