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Жителів Миколаївщини попереджають про посилення вітру

Посилення вітру. Ілюстративне фото alternative-energyПосилення вітру. Ілюстративне фото alternative-energy

На Миколаївщині у вівторок, 17 вересня, очікується посилення вітру.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Вказується, що у Миколаєві та області зранку та протягом для очікується посилення східного вітру, 15-20 метрів за секунду. Рівень небезпечності — перший (жовтий).

Нагадаємо, що у Миколаєві за минулу добу через сильний вітер впало понад двадцять дерев. 15 вересня вдалося прибрати та розпиляти дев'ять аварійних дерев, з них два — частково.

Нагадаємо, що сильний вітер, що накрив Миколаїв, спричинив випадки падіння дерев по місту. Зокрема, зафіксовані випадки повалених дерев на проспекті Центральному, вулиці 2-га Слобідська, а також на перехресті Нікольської та Наваринської, де дерево заблокувало праву смугу руху.

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