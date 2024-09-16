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У Миколаєві через негоду вже впало понад двадцять дерев

Повалено дерево на вулиці 2-а Слобідська, фото: Олександр ПоліщукПовалено дерево на вулиці 2-а Слобідська, фото: Олександр Поліщук

У Миколаєві за минулу добу через сильний вітер впало понад двадцять дерев. Вчора, 15 вересня, вдалося прибрати та розпиляти дев'ять аварійних дерев, з них два — частково.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, комунальні служби разом з рятувальниками продовжують боротися з наслідками негоди.

Він попередив, що до кінця понеділка, 16 вересня, по Миколаєву збережуться пориви вітру до 20 метрів за секунду. Мер радить дотримуватись правил безпеки, не паркувати автомобілі біля дерев, ліній електропередач, рекламних щитів. Також радить містянам за можливості не користуйтеся ліфтами, адже електромережу можуть раптово вимкнути через пошкодження.

Нагадаємо, що сильний вітер, що накрив Миколаїв, спричинив випадки падіння дерев по місту. Зокрема, зафіксовані випадки повалених дерев на проспекті Центральному, вулиці 2-га Слобідська, а також на перехресті Нікольської та Наваринської, де дерево заблокувало праву смугу руху.

15 вересня у Миколаєві та області спостерігався сильний вітер зі швидкістю до 9 м/с. Через сильний вітер у деяких селах Миколаївського району зафіксовані перебої з електропостачанням, про що повідомляють місцеві жителі.

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