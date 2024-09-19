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Вартість борщу в українських закладах зросли вдвічі — Миколаївщина лідер цін

За чотири роки ціна на борщ в Україні зросла вдвічі: Миколаївщина лідирує. Фото: 7 ДнівЗа чотири роки ціна на борщ в Україні зросла вдвічі: Миколаївщина лідирує. Фото: 7 Днів

Вартість тарілки борщу в Україні зросла з 55 гривень у 2020 році до 110 гривень у 2024 році. Найвищу ціну на борщ мають заклади Миколаївщини

Про це свідчить дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.

Дослідження Poster щодо підвищення індексу борщуДослідження Poster щодо підвищення індексу борщу

Найдорожче тарілка борщу коштує у закладах Миколаївщині (130 гривень) та Херсонщині (129 гривень), слідом йдуть Харківщина (120 гривень) та місто Київ (110 гривень). Натомість найнижчі ціни на українську страву на Тернопільщині (60 гривень) та Сумщині (65 гривень).

Наприклад, в миколаївських кафе борщ в середньому коштує від 134 гривень до 220 гривень.

Вартість борщу в миколаїському закладі Roppongi. Скриншот з менюВартість борщу в миколаїському закладі Roppongi. Скриншот з меню
Вартість борщу в миколаїському закладі Roppongi. Скриншот з менюВартість борщу в миколаїському закладі Griffel. Скриншот з меню
Вартість борщу в миколаїському закладі Edison. Скриншот з менюВартість борщу в миколаїському закладі Edison. Скриншот з меню
Вартість борщу в миколаїському закладі Edison. Скриншот з менюВартість борщу в миколаїському закладі Maison. Скриншот з меню

Популярність борщу зростає. За прогнозом Poster до кінця 2024 заклади продадуть майже у 2 рази більше порцій цієї страви, ніж у 2020 році.

Як змінилась вартість борщу. Скриншот з інфографіки PosterЯк змінилась вартість борщу. Скриншот з інфографіки Poster
Як змінилась вартість борщу. Скриншот з інфографіки PosterЯк змінилась вартість борщу. Скриншот з інфографіки Poster

Нагадаємо, що у 2022 році український борщ було визнано частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Також борщ потратив до трійки кращих супів світу

У 2022 році повідомлялось, що індекс вартості приготування українського борщу під час війни зріс на 27%. 

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