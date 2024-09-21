Для масштабування проєктів міжнародної співпраці: на Миколаївщині запрацював Офіс відновлення та розвитку Первомайської громади

У п'ятницю, 20 вересня, у Первомайську відкрили Офіс відновлення та розвитку територіальної громади. Це стало можливим завдяки взаємодії Миколаївської обласної військової адміністрації спільно із Програмою розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки Уряду Королівства Данії.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

У церемонії відкриття взяли участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, керівник Офісу Посольства Королівства Данії у Миколаєві Якоб Хансен, керівник відділу співпраці Посольства Королівства Данія Торбен Ларсен, програмна аналітикиня ПРООН в Україні Анна Білявська та Первомайський міський голова Олег Демченко.

На початку заходу Віталій Кім наголосив на важливості створення таких Офісів відновлення та розвитку для громад та подякував усім міжнародним партнерам за підтримку у відбудові прифронтової Миколаївщини.

— Раніше ми запустили при ОВА Офіс регіонального розвитку та відновлення. Потім поширили цю практику на громади. Як результат, у Первомайську – це вже третя, після Миколаєва та Вознесенська, платформа для співпраці громад, громадського сектору та міжнародних партнерів. Це чудова можливість напряму контактувати з міжнародними партнерами та залучати якомога більше інвестицій у відбудову. Я вдячний Королівству Данія та ПРООН за підтримку! – зазначив начальник облвійськадміністрації.

Тим часом Первомайський міський голова Олег Демченко ознайомив присутніх з презентацією Інтегрованого підходу до місцевого відновлення та розвитку, а також бачення напрямів діяльності Офісу.

— Протягом 2024 року у нас впроваджується проєкт із розробки Стратегії розвитку громади, а також надавалася методично-консультаційна підтримка й експертний супровід для навчання представників органів місцевого самоврядування. Тобто наші спеціалісти набували навичок оцінювання спроможності до процесу відновлення та розвитку. І це є позитивним моментом у подальшій проєктній роботі на місцях. А саме можливість якісно визначати пріоритетні напрямки для залучення міжнародних донорів з подальшою реалізацією кейсів, – наголосив Олег Демченко.

Представники Королівства Данія зауважили, що така синергія дозволить масштабувати майбутні проєкти.

— Нам дуже важливо, щоб на місцях були фахівці своєї справи та надійні партнери з боку громад, з якими би ми виконували спільні проєкти, – сказав Якоб Хансен.

У відкритті Офісу розвитку та відновлення Первомайської громади також взяли участь начальник районної військової адміністрації Сергій Саковський, позаштатний радник першого заступника начальника облвійськадміністрації Дмитро Тарасенко, директор Агенції регіонального відновлення Миколаївської області Євген Бабков та фахівчиня із залучення інвестицій Ольга Ніколаєвич.