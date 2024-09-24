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Cиноптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки у Миколаєві та області 25 вересня

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНСПожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області 25 вересня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Миколаїв — V клас;
  • Первомайськ — V клас;
  • Вознесенськ — V клас;
  • Баштанка — V клас;
  • Очаків — V клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 23 вересня та в ніч на 24 вересня вогнеборці вісім разів гасили пожежі сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала понад 7 гектарів.

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