Cиноптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки у Миколаєві та області 25 вересня

Пожежі в екосистемах Миколаївщини 11 березня / Фото: ДСНС

Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області 25 вересня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Миколаїв — V клас;

Первомайськ — V клас;

Вознесенськ — V клас;

Баштанка — V клас;

Очаків — V клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 23 вересня та в ніч на 24 вересня вогнеборці вісім разів гасили пожежі сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях. Загальна площа вигорілої території склала понад 7 гектарів.