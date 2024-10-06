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У Миколаєві з нагоди Дня вчителя привітали та нагородили освітян

У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві до Дня вчителя нагородили освітян. Мер міста Олександр Сєнкевич вручив педагогам грамоти та подячні листи.

Про це повідомили 6 жовтня у Миколаївській міській раді.

«Сьогодні я хочу привітати і подякувати кожному з вас, бо навіть попри важкі часи ви виконуєте свою роботу. … У нас ще є надзадача — закладати дітям памʼять про те, що відбувається зараз, що ворог знищує нас як націю, вбиває найкращих з нас. Тому хочу побажати вам міцних нервів все це витримати, вдячних батьків і гарних учнів. Дякую вам за вашу роботу», — сказав Олександр Сєнкевич.

Слід зазначити, що Миколаїв має переможців предметних олімпіад та наукових конкурсів різного рівня. Серед цьогорічних переможців — два призери міжнародних олімпіад: випускник Миколаївського ліцею №38 ім. В. Д. Чайки Павло Проценко, який здобув бронзову медаль з математики у Великобританії, та випускник Миколаївського ліцею ім. професора М. Александрова Вадим Харченко, у якого срібна медаль олімпіади з астрономії у Бразилії.

Вчителів, які підготували переможців олімпіад, нагородили преміями міського голови та міської ради.

У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада
У Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрадаУ Миколаєві нагородили освітян з нагоди Дня вчителя, фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників освіти відзначив державними нагородами двох педагогів із Миколаєва.

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