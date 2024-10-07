У Миколаєві відбулась нарада з користувачами мисливських угідь. Фото: Миколаївська обласна рада

У п’ятницю, 4 жовтня, у Миколаєві відбулася нарада, ініційована комісією Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації з користувачами мисливських угідь.

Про це повідомили у пресс-службі Миколаївської обласної ради.

У заході взяли участь голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, голова постійної комісії з питань екології Алла Ряжських та депутати Миколаївської обласної ради Ігор Щербина та Юрій Єліневський.

Також серед учасників були начальник Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олег Ткач, начальник управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Сергій Рекун, начальник обласного управління екології та природних ресурсів Олександра Єфименко, виконуючий обовʼязки першого заступника начальника Держекоінспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк, начальник відділу контролю за обігом зброї ГУНП у Миколаївській області Сергій Нежидаєв та користувачі мисливських угідь.

На нараді порушили низку важливих питань, що стосувалися розвитку мисливського господарства на території області. Зокрема, обговорювали вакцинацію тварин проти сказу, процес створення карто-схем та їх погодження з органами влади, питання розвитку мисливського господарства та інформування користувачів про відкриття сезону полювання. Також говорили про терміни та підготовку договорів на користування мисливськими угіддями та їх подальше узгодження тощо.

«Від полювання напряму залежить екологічна та епідеміологічна ситуація в області, тому це питання мають високий пріоритет. Користувачі угідь мають співпрацювати з органами місцевого самоврядування та державної влади для вирішення нагальних потреб. Гарна комунікація вирішує багато питань. Якщо якісь питання потребують внесення змін на законодавчому рівні, обласна рада може стати сполучною ланкою у діалозі з Верховною Радою та відповідними міністерствами», — зазначив Антон Табунщик.

У Миколаєві відбулась нарада з користувачами мисливських угідь. Фото: Миколаївська обласна рада У Миколаєві відбулась нарада з користувачами мисливських угідь. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що 2 жовтня в одному зі спортивних закладів міста відбулася зустріч керівництва області з паралімпійцями. Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв.