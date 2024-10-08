На насосних станціях Первомайського водоканалу встановлять енергоефективне обладнання вартістю ₴4,4 млн

ОСВ-2 у Первомайську. Фото: "Гард City"

У Первомайську на насосних станціях водопроводу встановлять нове обладнання для енергоефективності вартістю 4,4 мільйони гривень.

Про це йдеться у проєкті рішення Первомайської міської ради.

Зазначається, що частотні перетворювачі (пристрої, які перетворюють один вид енергії на інший або сприяють цьому, — прим.) закуплені за рахунок коштів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, в межах грантової суми, передбаченої умовами Меморандуму про взаєморозуміння. Мова йде про грантові 4 мільйони 400 тисяч гривень протягом 2024-2025 років.

Обладнання мать встановити на «Очисних спорудах водопроводу ­-1» та на «Очисних спорудах водопроводу -2».

Скриншот додатку проєкту рішення

Зазначається, що замовником робіт для виконання заходів виступатиме громадська організація «Школа енергоефективності». Їй нададуть вихідні дані для організації та проведення проєктно-вишукувальних робіт.

Після встановлення обладнання Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства буде систематично звітувати про скорочення енергоспоживання та викидів СО2 протягом трьох років.

У березні цього року повідомлялося, що чеська компанія розроблятиме технічне завдання на будівництво станції очисних споруд для Первомайська.

Нагадаємо, що минулого року у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводила роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.

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