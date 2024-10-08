Cиноптики попереджають про високу ймовірність виникнення пожеж у Миколаєві 9 жовтня: просять бути обачними
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- Марія Хаміцевич
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20:24, 08 жовтня, 2024
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Метеорологи попереджають, що у Миколаєві та області 9 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки та просять жителів бути обачними.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Миколаїв — V клас;
- Очаків — V клас;
- Баштанка — V клас;
- Вознесенськ — ІІ клас;
- Первомайськ — ІІІ клас.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Раніше рятувальники розповідали, що попри зниження температурних показників на Миколаївщині виникло пʼять пожеж сухої рослинності. Також у приватному секторі виникли дві пожежі, обидві в Баштанському районі.
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