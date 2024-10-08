Cиноптики попереджають про високу ймовірність виникнення пожеж у Миколаєві 9 жовтня: просять бути обачними

Пожежі в екосистемах Миколаївської області / Фото: ДСНС Миколаївщини

Метеорологи попереджають, що у Миколаєві та області 9 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки та просять жителів бути обачними.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Миколаїв — V клас;

Очаків — V клас;

Баштанка — V клас;

Вознесенськ — ІІ клас;

Первомайськ — ІІІ клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Раніше рятувальники розповідали, що попри зниження температурних показників на Миколаївщині виникло пʼять пожеж сухої рослинності. Також у приватному секторі виникли дві пожежі, обидві в Баштанському районі.