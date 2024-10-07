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Минулої доби на Миколаївщині горіли будинки та сім тонн сіна

Пожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Попри зниження температурних показників на Миколаївщині минулої доби виникло пʼять пожеж сухої рослинності.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Також у приватному секторі виникли дві пожежі, обидві в Баштанському районі.

Вдень 6 жовтня горіла господарча споруда та скирта на приватній території, вогонь пройшов площею 150 квадратних метри.

За словами рятувальників, знищено сім тонн соломи та врятовано таку ж кількість.

Вже зранку 7 жовтня в селі Шевченкове палав дах та кімнати приватного будинку на площі 50 квадратних метри. Причини займань наразі встановлюються.

Пожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області 6 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 5 жовтня вогнеборці вісім разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях та у житловому секторі Миколаївської області. Також двічі залучались в житловому секторі, один раз на об’єкті та один раз горіло сміття на території сміттєзвалища у Первомайській громаді.

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