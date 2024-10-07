Минулої доби на Миколаївщині горіли будинки та сім тонн сіна
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- Марія Хаміцевич
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11:04, 07 жовтня, 2024
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Попри зниження температурних показників на Миколаївщині минулої доби виникло пʼять пожеж сухої рослинності.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Також у приватному секторі виникли дві пожежі, обидві в Баштанському районі.
Вдень 6 жовтня горіла господарча споруда та скирта на приватній території, вогонь пройшов площею 150 квадратних метри.
За словами рятувальників, знищено сім тонн соломи та врятовано таку ж кількість.
Вже зранку 7 жовтня в селі Шевченкове палав дах та кімнати приватного будинку на площі 50 квадратних метри. Причини займань наразі встановлюються.
Нагадаємо, що 5 жовтня вогнеборці вісім разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях та у житловому секторі Миколаївської області. Також двічі залучались в житловому секторі, один раз на об’єкті та один раз горіло сміття на території сміттєзвалища у Первомайській громаді.
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