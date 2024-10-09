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«Миколаївелектротранс» запускає першу у місті автономну станцію очищення води

На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» облаштують першу в Миколаєві станцію очистки води, яка працюватиме від енергії сонця та вітру.

Про це повідомили на сторінці КП у Facebook.

Директор комунального «Миколаївелектротрансу»  Юрій Сметана зазначив, що раніше під час відключень світла на підприємстві використовували дизельних генератори. Нова станція електрогенерації з сонячної та вітряної енергії дозволить їм економити та бути повністю автономними та стабільними в роботі очистки води.

Також планується прослідкувати всі нюанси з обслуговування цієї станції, щоб  встановити у майбутньому такі ж в інших закладах та установах міста.

Проєкт реалізовуватимуть завдяки підтримці ГО «Молодь України» та DCA.

На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»
На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»
На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»На КП «Миколаївелектротранс» облаштують першу станцію очистки води. Фото: «Миколаївелектротранс»

Зазначимо, що у Миколаєві біля одного з пунктів видачі води встановили гібридну сонячну електростанцію, що забезпечує безперебійне водопостачання під час блекаутів. Вартість установки становить більше 1 мільйона гривень, її потужність — 15 кВт. 

Раніше повідомлялося, що у Корабельному районі Миколаєва побудують зарядну станцію для тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Роботи оцінюють у 7,2 мільйона гривень. 

Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

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