Графік руху тролейбуса у Корабельний район підлаштували під київський потяг

Тролейбус №10. Фото «МикВісті»

У Миколаєві пасажири київського потяга зможуть зі зручністю скористатись тролейбусом №10, що курсує до Корабельного району.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що новий розклад діє лише у будні дні, у вихідні дні є відмінності в графіку.

Якщо ви прибуваєте потягом сполучення Київ-Миколаїв о 6:20, то можна поїхати до Корабельного району на тролейбусі №10, який відправляється з кінцевої на залізничному вокзалі о 6:39.

Також пасажири, які вирушають вечірнім потягом сполученням Миколаїв-Київ о 21:46, можуть доїхати до залізничного вокзалу на тролейбусі. Відправлення о 20:49 з кінцевої Корабельного району — вулиці Айвазовського.

Новий тролейбусного маршруту №10. Зображення: «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, 4 вересня, у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.