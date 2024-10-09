  • середа

    9 жовтня, 2024

  • 19.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 19.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Графік руху тролейбуса у Корабельний район підлаштували під київський потяг

Тролейбус №10. Фото «МикВісті»Тролейбус №10. Фото «МикВісті»

У Миколаєві пасажири київського потяга зможуть зі зручністю скористатись тролейбусом №10, що курсує до Корабельного району.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що новий розклад діє лише у будні дні, у вихідні дні є відмінності в графіку.

Якщо ви прибуваєте потягом сполучення Київ-Миколаїв о 6:20, то можна поїхати до Корабельного району на тролейбусі №10, який відправляється з кінцевої на залізничному вокзалі о 6:39. 

Також пасажири, які вирушають вечірнім потягом сполученням Миколаїв-Київ о 21:46, можуть доїхати до залізничного вокзалу на тролейбусі. Відправлення о 20:49 з кінцевої Корабельного району — вулиці Айвазовського. 

Новий тролейбусного маршруту №10. Зображення: «Миколаївелектротранс»Новий тролейбусного маршруту №10. Зображення: «Миколаївелектротранс»

Нагадаємо, 4 вересня, у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена. 

Останні новини про: Миколаївелектротранс

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт
У вересні миколаївці понад 140 тисяч разів сплатили за проїзд через QR-код
«Миколаївелектротранс» запускає першу у місті автономну станцію очищення води

Читайте також:

новини

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Олена Козубовська
новини

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська
новини

Рада остаточно перейменувала Южноукраїнськ — тепер він Південноукраїнськ

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві оцифрували понад 100 графічних експонатів з колекції краєзнавчого музею

Анна Гакман
новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська

Останні новини про: Миколаївелектротранс

«Миколаївелектротранс» запускає першу у місті автономну станцію очищення води
У вересні миколаївці понад 140 тисяч разів сплатили за проїзд через QR-код
У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

По 20 та 30 тисяч гривень: у Миколаєві збільшили суми виплат пораненим та сім'ям загиблих від обстрілів

4 години тому

Керівники басейну «Зоря» звільнилися після розслідування про «липові» чеки

Олена Козубовська

Головне сьогодні