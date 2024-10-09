Графік руху тролейбуса у Корабельний район підлаштували під київський потяг
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:00, 09 жовтня, 2024
-
У Миколаєві пасажири київського потяга зможуть зі зручністю скористатись тролейбусом №10, що курсує до Корабельного району.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що новий розклад діє лише у будні дні, у вихідні дні є відмінності в графіку.
Якщо ви прибуваєте потягом сполучення Київ-Миколаїв о 6:20, то можна поїхати до Корабельного району на тролейбусі №10, який відправляється з кінцевої на залізничному вокзалі о 6:39.
Також пасажири, які вирушають вечірнім потягом сполученням Миколаїв-Київ о 21:46, можуть доїхати до залізничного вокзалу на тролейбусі. Відправлення о 20:49 з кінцевої Корабельного району — вулиці Айвазовського.
Нагадаємо, 4 вересня, у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.
Останні новини про: Миколаївелектротранс